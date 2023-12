Espot ofereix mà estesa a Andorra Endavant i Concòrdia per sumar-se a l'Acord amb la UE

Andorra la VellaEl Cap de Govern , Xavier Espot, ha emès declaracions rellevants sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Durant el seu discurs, Espot ha reconegut els esforços realitzats per aconseguir el consens, tot destacant que, malgrat els intents, dos grups parlamentaris no van sumar-se a l'acord.

"És veritat que hi ha dos grups parlamentaris que finalment no es van voler sumar. Malgrat que nosaltres hem fet molts esforços en aquest sentit, els continuarem fent" va declarar Espot.

L'executiu ha expressat la seva determinació a continuar treballant per assolir un consens més ampli, fent èmfasi en la importància de la pedagogia i la transparència perquè tots els sectors de la societat puguin comprendre les grans línies de l'Acord d'Associació. El Cap de Govern ha instat l'oposició, concretament Andorra Endavant i Concòrdia, a fer un esforç per cedir en algunes de les seves posicions i sumar-se al consens en aquesta qüestió crucial per al futur del país.

"I ara que un cop l'Acord està tancat, o les grans línies polítiques de l'Acord estan tancades, nosaltres farem tota la pedagogia i farem tot l'exercici de transparència que sigui necessari d'aproximació que sigui necessari perquè Andorra Endavant i Concòrdia se sumin a aquest gran consens. Jo crec doncs que per part d'ells hauria d'haver-hi un esforç com a mínim en cedir alguna de les seves posicions", ha afirmat el Cap de Govern.