Espot referma a Dubai el compromís d'Andorra en la defensa dels territoris d'alta muntanya

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, s'ha desplaçat a Dubai per a participar en el segment de caps d'Estat i de Govern de la Conferència dels Estats Part (COP 28) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que se celebra sota la presidència dels Emirats Àrabs Units, fins al 12 de desembre.

El segment d'Alt nivell, que es durà a terme entre aquest divendres i dissabte, ha d'instar totes les parts a demostrar la voluntat política necessària per avançar cap a una transició a nous models econòmics sostenibles, de baixes emissions de carboni i que alhora abordin els reptes del clima i del desenvolupament just i equitatiu.

Espot ha iniciat l'agenda de treball amb la participació en la cerimònia d'obertura i l'assistència a les declaracions nacionals així com a diferents esdeveniments paral·lels. Es preveu que el cap de Govern intervingui demà, davant els més de 200 alts mandataris que es congreguen a la Conferència del Clima.

En aquesta primera jornada a Dubai, Espot ha intervingut a la Primera Reunió sobre Adaptació (Global Stocktake-GST), celebrada amb l'objectiu d'examinar els impactes del canvi climàtic i les mesures que els països estan prenent per adaptar- se a aquests canvis. Espot ha intervingut conjuntament amb una trentena de països, entre els quals Espanya, Itàlia, Malta o Regne Unit, així com organitzacions com ara la FAO.

En la seva intervenció en aquesta primera reunió sobre Adaptació del GST, el cap de Govern ha alertat que en els darrers 50 anys la temperatura mitjana a la regió dels Pirineus ha augmentat en +0,24 °C per dècada, i en els últims 35 anys, que la meitat de les glaceres dels Pirineus han desaparegut i que les projeccions climàtiques preveuen que el gruix mitjà de neu als Pirineus es podria reduir un 50% el 2050.

L'impacte del canvi climàtic, tal com ha exposat el cap de Govern, també s'aplica a les activitats socioeconòmiques de les comunitats de muntanya i als seus mitjans de vida.

En aquest sentit, ha explicat que Andorra ha de repensar la seva economia, molt lligada al turisme de muntanya, sobretot a l'hivern quan les estacions d'esquí són el principal atractiu, lluitant contra l'estacionalitat, ampliant el ventall d'activitats i obrint i diversificant els models de negoci per tal de cercar noves oportunitats.

També s'ha referit a les greus conseqüències que les variacions climàtiques poden tenir no només per als residents locals de les zones de muntanya, sinó també per a les poblacions de les terres baixes que es beneficien directament o indirectament dels serveis ecosistèmics de muntanya.

Espot ha mostrat ple convenciment que es desenvolupin i s'apliquin polítiques globals de mitigació i adaptació i que, per aquest motiu, Andorra ha estat el primer país a presentar l'Informe Biennal de Transparència, com a part del Mecanisme de Transparència Reforçada reconegut per l'Acord de París, que inclou el desenvolupament de mesures implementades en termes d'adaptació.

"Creiem fermament que cada país, independentment de la seva mida i impacte global, té un paper fonamental per assolir els objectius de l'acord de París", ha afirmat Espot.

El cap de Govern ha conclòs la seva intervenció celebrant el treball que s’està duent a terme entre Andorra amb altres països de promoure un diàleg, al més alt nivell, que doni visibilitat a la problemàtica que les zones de muntanya estan tenint a causa del canvi climàtic.

En el marc de la celebració de la COP 28 a Dubai, Andorra s’ha adherit a la Declaració sobre agricultura sostenible, sistemes de resiliència alimentària i acció climàtica, impulsada pels Emirats Àrabs Units. Té la voluntat d’afavorir la diversificació del sector primari a través del desenvolupament d’una producció agropecuària sostenible, que contribueixi a la conservació del medi natural i de la biodiversitat i que consolidi el consum dels productes alimentaris de proximitat.

Compromís d’Andorra en la defensa dels territoris d'alta muntanya, especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic

El Govern ha fixat en les seves prioritats internacionals la defensa dels territoris d'alta muntanya, especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic. Des d'aquesta perspectiva, i amb la finalitat d'alinear els esforços al voltant del repte de la sostenibilitat, Andorra ha esdevingut un Estat particularment actiu en la lluita contra el canvi climàtic, exercint un rol exemplar amb els compromisos internacionals, a l'hora d'exposar els Informes Nacionals Voluntaris i de participar en els diferents fòrums internacionals en la matèria.

El passat mes de novembre del 2022, en el marc de la COP 27, Andorra va organitzar i liderar una reunió ministerial per abordar les accions per mitigar els efectes del canvi climàtic a les muntanyes. Aquest punt, que finalment s’inclourà en el Programa de Treball Nairobi, dins del Conveni del Canvi Climàtic, té l’objectiu de donar més visibilitat a la vulnerabilitat de les muntanyes al canvi climàtic i reforçar la cooperació per enfortir la veu dels països i territoris de muntanya