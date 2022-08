Essential Air retira el logo de Reserva de la Biosfera a petició d'Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino va fer públic que no estava d'acord amb l'ús per part d'Essential Air, l'empresa que pretén vendre "aire pur d'Ordino", del logotip de Reserva de la Biosfera, l'empresa ha procedit a la seva retirada. Ja no apareix al seu web.

Es va demanar la seva retirada tenint en compte que l'ús de qualsevol imatge o nom de la parròquia només es pot contemplar en cas que es faci una petició formal al comú. L'empresa ha optat per, sense fer cap soroll, acatar les peticions d'Ordino i retirar el logotip.