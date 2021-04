Estabilitat en les dades sanitàries amb 17 nous positius i 442 casos actius

Andorra la VellaLes dades epidemiològiques continuen estables a Andorra. El Govern ha informat aquest dissabte de la detecció de 17 nous positius, una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 13.024. A més, es redueix en divuit el nombre de persones que actualment tenen la malaltia activa, que se situa en 442, i les altes totals arriben fins a les 12.458. Així mateix, durant les darreres hores no s'ha lamentat cap nova defunció i, per tant, es mantenen en 124.

Pel que fa a la pressió sobre l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, hi ha 10 persones (-2) ingressades a planta i 10 més a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 6 d'elles (-1) requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap ingressat.

En relació amb la població escolar, continua l'alta afectació del coronavirus a les aules. Hi ha 48 aules (+1) en vigilància activa -21 total i 27 parcial- i 12 en vigilància passiva.

Finalment, quant a les vacunes, durant la jornada de divendres es van vaccinar 1-230 persones. Això suposa que des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 27-696 dosis.