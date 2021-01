Estabilitat en les denúncies per agressions al medi

Andorra la VellaFins a 114 denúncies o queixes per agressions al medi ambient. Aquesta és la xifra que ha tramitat el departament de Medi Ambient del Govern durant el 2020. Es tracta d’una xifra igual a la que es va registrar el 2019. Segons les dades facilitades cal destacar que 81 han estat denúncies o queixes formulades a través del formulari que es posa a disposició dels ciutadans, avisos telefònics o xarxes socials, la qual cosa representa el 71% del total, i 33 han estat fotodenúncies, la qual cosa representa el 29% restant.

Concretament, les 81 denúncies formulades a través del servei de tràmits, per telèfon o xarxes és la mateixa quantitat que tot just un any enrere. Concretament, 36 van arribar a Medi Ambient a través del formulari (per escrit a través del servei de tràmits) i 45 per via telefònica i a través de les xarxes socials. El 30% (34) corresponen a afectacions a les aigües (vessaments o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües superficials); el 28% (23) són de l’àmbit del soroll (molèsties procedents de locals musicals, d’obres d’excavació o d’enderroc, de motors d’extracció de fums, d’aparells de refrigeració, etcètera); el 20% (17) fan referència al medi atmosfèric (molèsties per fums o olors procedents de bars i restaurants, pols generada en obres, fums procedents d’estufes, etc.); el 17% corresponen a denúncies que afecten altres aspectes del medi ambient, com ara la contaminació de sòls, proves d’estanqueïtat de dipòsits no estancs, tala d’arbres, i el 5% restant són sobre qüestions relacionades amb els residus (activitats en què es gestionen de manera incorrecta, acumulacions de runa o altres tipologies de deixalles en llocs no autoritzats, abocament de fluids al sòl, entre altres).

Pel que fa a les fotodenúncies, cal destacar que el 30% fan referència a la contaminació de les aigües superficials (vessaments o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües); el 24% per altres aspectes que afecten el paisatge (com són les zones naturals degradades o els camins en mal estat) i el 3% restant és relatiu a situacions que provoquen contaminació atmosfèrica. A diferència dels anys anteriors, el 2020 no hi ha hagut cap fotodenúncia relacionada amb les molèsties de soroll o els moviments de terres.

Cal destacar que les denúncies de competència comunal són trameses al comú corresponent per a què dugui a terme les actuacions necessàries per la seva resolució; les que són competència del Govern, es treballen des del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. Entre els comuns i Medi Ambient i Sostenibilitat s’han resolt quinze de les 33 fotodenúncies rebudes l’any 2020, i la resolució de les 18 restants està en curs, tres de les quals són competència del departament governamental; tal com informen, s’espera poder-les tancar en el termini de temps “més breu possible”.

Si es té en compte l’evolució d’aquest tipus de reclamació des del 2012 tenim que les 114 que es van registrar tant el 2019 com el 2020 són xifres lleugerament inferiors a les registrades entre els anys 2016 i 2018 quan se’n van rebre, respectivament 124 (2016), 137 (2017) i 145 (2019). De fet, el 2018 és l’any amb més reclamacions des del 2012.

En els darrers anys, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha obert nous canals de comunicació a disposició de la ciutadania per tal de facilitar l’accés a l’administració a l’hora de denunciar possibles contaminacions o agressions al medi. Destaquen que aquesta decisió s'ha pres tenint en compte que "la societat es mostra més conscienciada per les qüestions ambientals".

Així, en el període comprès entre el 2016 i el 2020, s’observa que cada vegada es fan menys denúncies a través del formulari específic de denúncia/queixa del servei de tràmits del Govern, i la tendència és que els ciutadans cada cop utilitzin més el telèfon i les xarxes socials per denunciar les agressions al medi, tal com constaten des del ministeri.