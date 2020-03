Les estacions d'esquí acaben la temporada aquest dissabte

Ski Andorra, en nom de totes les estacions d'esquí del país, ha comunicat aquest divendres que els seus camps de neu romandran tancats a partir d'aquest dissabte, 14 de març, davant la necessitat d'elevar la precaució i evitar al màxim el risc de contagi del coronavirus. Les estacions prenen la decisió com a mesura de responsabilitat i donen per finalitzada la temporada amb el desig de tornar a la normalitat com més aviat millor. Segons es detalla mitjançant un comunicat, "la salut dels nostres clients, treballadors i població en general està per sobre de qualsevol altra circumstància". L'estació d'esquí de fons Naturlandia també ha pres la decisió de tancar aquest dissabte.

Des d'Ski Andorra s'assenyala que les pèrdues que poden registrar els dominis esquiables se situen entre un 9 i un 12% del total de la temporada. Així mateix, s'ha volgut adreçar un missatge de tranquil·litat per a tots aquells temporers, ja que els seus contractes seran vigents fins al pròxim 31 de març. Tot i això, seran els mateixos treballadors qui hauran de gestionar amb els departaments de Recursos Humans els tràmits a efectuar d'ara endavant. A banda, l'associació ha reconegut que els darrers dies s'han experimentat unes davallades molt importants pel que fa al registre d'arribada d'esquiadors i, en aquest sentit, el més adient era donar per acabada la temporada d'hivern.