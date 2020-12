Les estacions haurien acordat obrir el 3 de gener

Aquest passat divendres el Govern va anunciar que es mantindria lleial amb França i que no obriria les estacions d'esquí fins al gener com a mostra de fidelitat amb el país veí del nord després de l'obertura de la frontera pels ciutadans de l'Arieja i dels Pirineus Orientals. Des de l'executiu no es va anunciar cap data precisa, però tot apunta que s'hauria pactat amb les estacions obrir el 3 de gener, segons informa el Diari d'Andorra.

Cal recordar, que per altra banda, a Catalunya les pistes obriran aquest proper dilluns, en la setmana en què el confinament dels caps de setmana passarà a ser comarcal i no municipal. Tot i així, el confinament perimetral de tota la comunitat autònoma es manté a l'espera que la Generalitat es manifesti sobre la petició d'equiparar el Principat a l'Alt Urgell. En cas que aquest fet succeís, es podria donar que els residents poguessin anar a Catalunya a esquiar, situació que ja va reconèixer el passat divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Les conversacions entre els dos territoris són constants i des del Govern es mostren optimistes en el fet que l'equiparació de territoris es produirà quan Catalunya passi de fase.