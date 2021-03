Les estacions meteorològiques nacionals, a l'Organització Mundial de la Meterologia

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha inscrit a la base de dades de l’Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) Observing Siystems Capability Analysis and Review Tool (Oscar) les 22 estacions meteorològiques del país. Amb aquest pas, les dades registrades a les estacions podran ser consultades per tots els serveis meteorològics d’arreu del món, tal com informen des del Govern.

Entre el total d’estacions que han ingressat a la base de dades, destaquen tres centrals que contenen un històric de dades molt important i gairebé únic als Pirineus. Són les centrals ubicades a la central de FEDA, Engolasters i Ransol. Van ser instal·lades per FHASA l’any 1934. De fet, i degut a l’antiguitat de les estacions, actualment l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic està treballant conjuntament amb FEDA per poder presentar-les a l’OMM i que puguin ser reconegudes com a estacions centenàries.

Inicialment, en les tres estacions es recollien les dades de forma manual i diària (pluviometria, temperatura i gruix de la neu). Actualment, i des de l’any 2002, aquestes estacions es van automatitzar amb una adquisició de les dades minutal, i afegint nous paràmetres com el vent, la humitat, la pressió atmosfèrica i la insolació, adaptant-se als protocols de mesura de les altres dinou estacions meteorològiques automàtiques en funcionament en tot el país, i cobrint totes les cotes d’interès del Principat.

Les dades recollides, i ara comparties amb l’OMM, permeten a FEDA realitzar les previsions de consum energètic a Andorra de manera més acurada. Per altra banda, també s’envien de manera automàtica al Servei Meteorològic Nacional per poder elaborar tots els elements derivats per la previsió del temps, butlletí d’allaus i estudis climatològics, i al centre de recerca i investigació del CENMA. Totes aquestes dades estan disponibles al públic als webs

www.meteo.ad i www.feda.ad.

Dia mundial de la meteorologia

La inclusió de les noves estacions a l’OMM coincideix amb la celebració aquest dimarts 23 de març del Dia mundial de la meteorologia. El lema escollit per enguany ha estat ‘L’oceà, el nostre clima i el nostre temps’. Els oceans cobreixen el 70% de la superfície de la terra, i són el principal conductor del temps i del clima del planeta. L’oceà també juga un rol important en l’economia, ja que el 40% de la població mundial viu a 100 quilòmetres de les costes. A més, a través dels oceans, es transporta el 90% del comerç mundial.

El lema escollit té com a objectiu centrar l’atenció amb l’estudi de les connexions entre l’oceà, el clima i el temps. També marca l’inici de la dècada de les Nacions Unides dedicada a la ciència dels oceans per al desenvolupament sostenible (2021-2030).