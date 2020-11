Les estacions treballen en un forfet únic per a l'esquí de muntanya

Amb la voluntat d'oferir un "paraigua legal" a una activitat que ha guanyat un pes important durant els darrers anys, com és l'esquí de muntanya, el Govern ha aprovat aquest dimecres un reglament que fixa els requisits per a la pràctica d'esports de neu a les estacions d'esquí que no estiguin relacionats amb l'esquí alpí o l'esquí de fons. Es tracta d'una mesura que ja demanava ser aprovada en la llei de l'esport del 2018 i que té com a finalitat informar de quines activitats de neu es poden practicar als dominis esquiables, sota quines condicions, i amb quins paràmetres l'empresa explotadora té la potestat d'autoritzar on, com i quan es poden dur a terme.



En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, ha explicat que Ski Anodrra té sobre la taula la instauració d'un forfet únic per a totes les estacions, que inclouria una assegurança, i que permetria als usuaris poder dur a terme qualsevol activitat en qualsevol domini amb un únic passi. Es tracta, per tant, d'una mesura que també rep el suport del titular d'Economia, Jordi Gallardo, i del Govern. Tot i això, que la pràctica d'aquest esport passi a ser de pagament quan fins ara és gratuïta, "és una potestat de les estacions", que hauran de regular l'ús intern de les seves activitats.



En tot cas, i en relació amb l'esquí de muntanya, el reglament aprovat per l'executiu concreta alguns aspectes com són que únicament estarà permesa la seva pràctica en els itineraris marcats a tal efecte; no es podran portar gossos; si l'itinerari interfereix amb una pista d'esquí en sentit pujada, l'usuari haurà d'ascendir pel costat dret, sempre d'un en un i en fila índia; si la pràctica es realitza a la nit, s'haurà de baixar a una velocitat moderada i sempre amb una llum frontal i amb la utilització de vestimenta reflectant; si es baixa de dia i s'interfereix per una pista d'esquí, s'aplicaran les normes de conducta establertes per la FIS, i si es baixa de nit, s'haurà de fer per un lateral "mirant de no malmetre la pista pels maquinistes".



Amb tot, segons Bartolomé, l'objectiu de les estacions és generar un espai de convivència amb tots els practicants dels esports de neu. El text permetrà regular les activitats amb espais, horaris i qualsevol altre aspecte perquè hi hagi un espai de convivència.