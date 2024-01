Estades de 15 nits per 160 euros en hotels d'Andorra: així és com actua una estafa telefònica

Andorra la VellaEn els últims mesos, ha ressorgit un model de frau que ofereix nits d'hotel d'Andorra a un preu molt baix. El sistema de l'estafa consisteix en què es contacta de forma massiva, per missatge, els potencials clients i se'ls ofereix un bonus que poden utilitzar per a hotels d'Andorra, Espanya o altres destins. Qui envia el missatge és presumptament una agència de viatges que fa els contactes per telèfon. La proposta és que poden elegir l'hotel que vulguin amb una estada de 15 nits per 160 euros o 30 per 180 euros —“condicionades a un consum Mínim de Mitja Pensió”. Actualment ja hi ha unes 300 persones que han presentat denúncia per ser estafades amb aquest mètode. Quan els clients ja han pagat i volen canviar el seu bo, només poden fer-ho a través del telèfon de reserves de la citada empresa, el qual no atén cap reserva ni gestió, per la qual cosa els perjudicats acabaven per desistir en el seu intent de gaudir dels serveis. Aquest mateix sistema va ser utilitzat per una xarxa desarticulada a Màlaga a l'abril.