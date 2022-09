Una estafa de correus electrònics que suplanta cossos policials estrangers

Andorra la VellaEl grup de Delictes Tecnològics de la policia alerta de l'enviament de correus electrònics en què se suplanta la identitat de cossos policials estrangers i s'utilitzen els seus logotips, així com els de l'Europol i la Interpol.

Segons detallen, en els missatges s'informa que s'han obert diligències per exhibicionisme i abusos sexuals a menors contra el receptor del correu, a qui es demana que en menys de 48 hores en alguns casos, o 72 hores en d'altres, enviï un e-mail a través d'un proveïdor generalista per rebre les instruccions necessàries per aturar el procés.

La policia recorda que aquesta mena de correus enganyosos tenen com a objectiu obtenir dades personals, demanar pagaments per sancions falses i també podrien derivar en danys informàtics. Per aquest motiu, quan es reben correus com aquests, no s'ha d'obrir cap document adjunt i cal eliminar el missatge.

En cas de ser víctima d'aquest engany, la policia recomana posar una denúncia amb tota la informació de la qual es disposi.