L'estiuet de Sant MIquel fa honor al seu nom

Si bé l'estiuet més conegut en la tradició popular és el de Sant Martí, que és l'11 de novembre, també Sant Miquel, que era aquest dimarts, se sol associar segons la tradició a uns dies de temperatures una mica més altes; en aquest cas ho notarem sobretot aquest dimecres i dijous.

Tot això s'acabarà ràpidament a partir de divendres, amb un nou canvi de temps que provocarà un altre període de 4 o 5 cinc dies de temperatures baixes per ser a principis de tardor. La baixada del termòmetre que hi haurà entre dissabte i diumenge s'assemblarà força a la del cap de setmana passat.