Un estudi situa Andorra com un dels països europeus menys segurs davant la Covid-19

Andorra es troba en la posició número 79 en una classificació de la seguretat dels països per fer front a la Covid-19, segons un informe elaborat pel consorci Deep Knowledge Group. Aquest mateix estudi a mitjans d'abril situava Andorra en una millor posició entre França i Espanya però avui dia, els dos països veïns reben una millor nota que el Principat. Així, Andorra és considerat un dels pitjors països europeus amb 498 punts, la mateixa puntuació que Bèlgica i per sobre d'Albània que rep 476 punts. Per la seva banda, Espanya ocupa el lloc 45 amb 543 punts per sobre de França que ocupa la 61a plaça amb 529 punts. Aquesta classificació l'encapçalen Suïssa i Alemanya, amb 752 i 749 punts respectivament, les dues regions més ben puntades.

Aquest estudi analitza l'eficiència de la quarantena i del Govern, la capacitat de detecció i seguiment del virus, la preparació assistencial i d'emergència i la resiliència. Les dues puntuacions més altes pel Principat són la capacitat de detecció del virus, després del cribratge poblacional, i la resiliència. A més, el Principat, amb la seva nota està col·locat dins la categoria 3 d'un total de 4, on s'hi troben uns 60 països. El mateix estudi explica que en aquest nivell hi ha les regions que van rebre puntuacions molt menys favorables durant la primera fase de l'anàlisi del que es podia esperar segons els seus nivells generals previs a la pandèmia, és a dir, territoris que haurien de trobar-se més amunt a la classificació pel que fa a la seguretat i l'estabilitat però que per alguna raó no ho estan.

Aquestes classificacions han estat desenvolupades a partir d'una metodologia analítica pròpia del consorci que inclou 130 paràmetres i un total de 200 països estudiats. També s'indica que les diferents dades que s'utilitzen per fer aquest treball provenen d'organismes com l'Organització Mundial de la Salut, la Universitat Johns Hopkins, la pàgina web Worldometer o els Centres pel Control i la Prevenció de Malalties, entre altres, i que la finalitat de l'estudi és purament indicativa i informativa.