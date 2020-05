Un estudi andorrà pronostica la fi de la pandèmia pel 15 de juny

El darrer número del butlletí periòdic en línia de la Fundació Marcel Chevalier ha fet públic un article de l'enginyer andorrà Jordi Deu on es pronostica que la fi de nous contagis per Covid-19 arribaria a Andorra al voltant del 2 de juny, sent el dia 15 d'aquest mateix mes quan el Principat es podria considerar lliure de la malaltia, tot i que encara no estaria erradicada. En l'estudi, l'enginyer alerta que aquestes dates podrien variar en funció de l'adopció de noves mesures sanitàries i econòmiques, com són l'obertura d'activitats econòmiques no essencials, les fronteres, les diferents fases de desconfinament o els resultats del doble cribratge poblacional.

Malgrat que l'estudi no ha estat dissenyat per experts en la matèria, les xifres previstes per Jordi Deu, tenint en compte les dades ofertes diàriament pel ministeri de Salut, han estat prou encertades. Una mostra és que la previsió per al 5 de maig era que hi hagués un total de 199 casos actius, 531 recuperats i 45 defuncions. Segons els valors reals publicats per Salut, el nombre de casos actius en aquesta data se situen en 191, els recuperats són 514 i les defuncions ascendeixen fins a les 46.

Per arribar a aquestes conclusions, l'enginyer ha constatat que fins al 28 de març "hi ha una fase de contagi de tipus exponencial". A partir d'aquesta data, i gràcies a les mesures d'higiene, distanciament social i el confinament, s'experimenta un canvi de tendència clar en la corba epidemiològica. Així, a partir del dia 30, la taxa diària d'infecció es redueix en un 70% de la registrada a l'inici. Quatre dies després de la posada a la venda de les mascaretes per a la ciutadania, es detecta una nova reducció del 40% i, una setmana després, es torna a veure una nova davallada del 30%. Aquestes reduccions progressives anirien associades a la progressiva disponibilitat de les mascaretes després d'haver estat alguns dies sense disposar-ne.

El butlletí de la Fundació Marcel Chevalier conté notícies i recursos divulgatius en el camp de les ciències naturals. A conseqüència de la crisi sanitària, s'ha considerat oportú fer públic aquest estudi que es pot consultar a través de la pàgina web de l'entitat i també a tall de resum en el seu perfil de Facebook.