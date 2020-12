8 de cada 10 estudiants d'FP troba feina durant el mes següent de finalitzar els estudis

Més del 96% dels titulats en Formació Professional (FP) treballen a Andorra i la gran majoria troben feina un cop han finalitzat els estudis. Segons l'estudi d'Inserció Laboral dels estudiants d'FP, un 67% dels titulats el 2016 van trobar feina en acabar la formació o van tardar menys d'un mes, i entre els del 2019, més del 81% es van inserir al món laboral en aquest període de temps. Els resultats de l'estudi han estat presentats aquest dimarts per la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i per la directora de l'AQUA, Marta Fonolleda. L'estudi ha estat realitzat a través d'enquestes telefòniques del CRES a 277 titulats entre el març i l'abril del 2020, 161 titulats de l'any 2019 i 116 titulats l'any 2016, amb l'objectiu d'explorar la inserció laboral a curt i a mitjà termini. En aquest sentit, entre els titulats del 2016, un 85,4% estaven ocupats en el moment de fer-se l'enquesta, i entre els del 2019, un 49,1% tenien feina i un 45% es trobaven inactius, és a dir, que tampoc buscaven feina. Per tant, Vilarrubla ha manifestat "la bona inserció laboral" que hi ha entre els estudiants.

Cal recordar, que l'estudi es fa conjuntament entre l'AQUA i els sistemes andorrà i francès de formació professional per tal de conèixer, a banda de la inserció laboral, "les tendències tant en la diversitat de l'oferta com en els programes dels cursos", ha indicat Vilarrubla, per trobar aspectes de millora. Concretament, entre les temàtiques que es preguntaven en l'enquesta hi havia la inserció i les condicions laborals, el procés de trobar feina, la mobilitat i continuació dels estudis i la satisfacció amb els estudis i la utilitat de la formació.

Així, pel que fa a la titulació requerida en el moment de buscar feina, entre els titulats del 2016, a més d'un 60% se'ls va requerir una titulació específica o ser titulat. Per contra, als del 2019, només a un 38% se'ls hi va requerir, i gairebé un 60% dels enquestats manifesten que no se'ls va demanar cap titulació en el moment de la contractació. En aquest sentit, Vilarrubla ha manifestat que aquesta dada els ha fet reflexionar, però Fonolleda ha matisat que alguns d'aquests estudiants ja estaven fent pràctiques i la mateixa empresa se'ls va quedar. També ha comentat que el percentatge d'estudiants que estan treballant dels titulats l'any 2019 és molt inferior al del 2016 i per tant, "algun cas particular" fa incrementar les estadístiques.

Quant als tipus de contracte, més d'un 70% dels estudiants de la promoció del 2015-2016 tenen un contracte de treball indefinit pel 58% dels titulats el 2019. Per altra banda, Fonolleda ha indicat que el nivell de satisfacció amb la feina és molt elevat, amb una mitjana de notable, i els dos aspectes més ben valorats en les dues promocions són la satisfacció amb la feina en general i el contingut de la feina. Per contra, la utilitat dels coneixements de la titulació és l'aspecte amb una pitjor puntuació. Sobre la satisfacció amb la titulació, més d'un 76% dels estudiants repetirien la formació.

Finalment, els titulats l'any 2016 i els del 2019 valoren el treball en equip com l'aspecte més important de la formació i que els ha estat més útil per la feina. A més, els del 2019 també valoren molt els coneixements d'informàtica adquirits, però per contra, consideren que la seva utilitat a la feina no és tan necessària. De fet, Vilarrubla ha manifestat que aspectes com aquestes els permeten veure aspectes de millora o els permet saber que els estudiants surten amb molts més coneixements informàtics dels que necessiten.

Com a conclusions de l'estudi, la ministra ha declarat que els estudiants d'FP s'adeqüen al mercat i que mitjançant els resultats de l'enquesta, poden "conèixer la situació en un moment determinat i establir tendències al llarg del temps". També observen que la gran majoria dels titulats tenen una ocupació relacionada amb la seva titulació o formació. De fet, Villarrubla ha avançat, que lligat al marc andorrà de qualificacions, estan tenint molt contacte amb els sectors empresarials per tal de descobrir quines necessitats "s'estan posant més en relleu i quines ja no tenen tanta sortida".