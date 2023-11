Els estudiants a l'estranger podran fer el 80% de les visites psicològiques en format telemàtic

Andorra la VellaDesprés de l’entrada en vigor de la psicologia ambulatòria a la cartera de serveis de la CASS, el Govern ha vist necessari modificar-la per preveure la possibilitat de dur a terme més sessions en format no presencial per als estudiants que cursin els estudis fora d’Andorra o per a les persones que en situacions justificades necessitin aquest format. En aquests casos, un 20% de les sessions de psicologia hauran de ser presencials, entre les quals la primera sessió, per tant, el 80% es podrà fer de manera telemàtica. Fins ara, les sessions de psicologia telemàtiques no podien superar el 50% del total de sessions amb l’usuari.

Amb aquesta modificació, el Govern continua avançant amb la implementació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (Pisma), que es va aprovar la legislatura passada amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de salut mental de la població. De fet, la millora de la salut mental al país segueix sent una de les línies estratègiques del ministeri de Salut per a aquesta legislatura.

Regulació de la prescripció de l’hormona del creixement

Paral·lelament, el Govern ha aprovat el decret que regula la prescripció dels medicaments que contenen somatropina, més coneguda com a hormona del creixement. El tractament amb hormona del creixement (somatropina) pot millorar la situació clínica dels pacients infantils i adolescents amb trastorns del creixement relacionats amb un dèficit de secreció d’aquesta hormona.

Aspectes relacionats amb l’ús d’aquests medicaments com els efectes secundaris provocats per la somatropina o la seva aplicació en casos no indicats, fan necessari regular-ne la prescripció i dispensació. Al text s’estipula que la prescripció inicial d’aquests medicaments s’haurà de fer mitjançant una recepta d’un metge especialista en pediatria o endocrinologia acompanyada del formulari adjunt emplenat pel metge especialista que justifiqui la utilització d’aquest medicament.

Aquest formulari té validesa per un any. La prescripció inicial s’ha de renovar trimestralment per part del metge de capçalera o un especialista en pediatria o endocrinologia autoritzat a exercir a Andorra. A més, la dispensació d’hormona del creixement per part de les farmàcies només es podrà fer a persones residents al Principat.