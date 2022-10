Estupefacció per una multa de 200 euros per no portar la ITV al dia al Principat

Andorra la VellaLes xarxes socials s'han fet ressò de la queixa d'una conductora que va ser multada per no portar la ITV al dia, tenint en compte que va ser el concepte pel qual van posar més multes durant l'última campanya de control al voltant de les escoles. Precisament, no va haver-hi cap sanció pel motiu pel qual es feia fonamentalment la campanya: controlar cadiretes i cinturons dels nens.

Hi ha una sorpresa i una queixa. La sorpresa fa referència al fet que la multa per no portar l'ITV al dia a Andorra és de 200 euros. S'ha de tenir en compte que si es paga immediatament queda en 100 euros. La queixa fa referència a que els vehicles que han d'anar per primer cop a l'ITV passats els cinc anys no reben cap avís i si el conductor no està atent es pot trobar en aquesta situació.