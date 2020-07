Dilluns, era un petit desnivell a la calçada. Dimarts, un forat. Dimecres, ja era un esvoranc. I dijous, mesurava tres metres de llargada i un d'amplada. Passat el quilòmetre 2 de la carretera que puja a Sant Miquel d'Engolasters s'ha enfonsat bona part del carril esquerre, que limita amb unes obres que s'estan fent per sobre de la urbanització de la Solana. Fonts consultades expliquen que l'origen del forat serien uns treballs de reparació de la xarxa d’aigua, que haurien estovat el terreny.



Dos semàfors regulen el trànsit per l’únic carril transitable, que aquests dies comença a ser fluït, entre els cotxes i les autocaravanes, els camions d'obres i l'autobús de la línia regular que arriba fins al llac. Primer s'hi van posar unes tanques de protecció, i des de mitjans de setmana els operaris treballen per solucionar el desperfecte.



651x366 L'esvoranc d'Engolasters L'esvoranc d'Engolasters