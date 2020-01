L'etiqueta energètica, necessària per als immobles adreçats a la compravenda

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament de la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació. El text es desprèn directament de la llei d'impuls i transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i pretén fixar un model normalitzat de qualificació energètica dels edificis i habitatges per tal de millorar la transparència, així com intensificar la protecció i informació a l'usuari. Segons ha assenyalat aquest dimecres el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, la certificació energètica dels immobles esdevé ara obligatòria en dos casos: en les operacions de compravenda (ja vigent des de l'1 de gener d'enguany) i en els lloguers (a partir del 2023).

Rossell ha recordat que anteriorment a aquest reglament ja existia un altre aprovat el 2012 "que definia un model de classificació energètica dels edificis", però en aquest cas "era de caràcter no obligatori". Amb aquest nou text es permet que l'usuari pugui conèixer el consum energètic en energia final de l'habitatge i els costos energètics als quals haurà de fer front segons la qualitat de l'habitatge que, a partir d'ara, anirà de la lletra A a la G. Serà a partir d'ara, per tant, que la comunicació d'aquesta mesura haurà de ser traslladada del transmitent a l'adquirent i de l'arrendador a l'arrendatari. Aquest fet, segons Rossell, "afavorirà una presa de decisions per part dels usuaris". A més, i com a novetat, la certificació energètica per aquells edificis de nova planta s'obtindrà un cop hagin finalitzat les obres.

El secretari d'Estat ha indicat que amb aquest reglament s'incorpora una metodologia molt més senzilla i s'estableix un preu màxim de 240 euros, impostos indirectes no inclosos, per a l'elaboració i el registre de les etiquetes energètiques en les unitats de superfície inferior o igual a 80 metres quadrats, mentre que aquelles que superin aquesta superfície se'ls aplicarà un import màxim de 3 euros per metre quadrat.

Per finalitzar, ha posat en relleu que des de l'executiu es treballa en el desplegament de la Litecc en termes de comunicació, i és per aquest motiu que ha informat que pròximament es llançaran una sèrie de càpsules informatives a través de les xarxes socials per mantenir informada la ciutadania.