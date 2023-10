Els EUA i Israel en contra a la votació de l’ONU d’aturar el foc a Gaza

Andorra la VellaEn una assemblea de l’ONU, Andorra ha votat a favor d’aturar les armes a la Franja de Gaza. La resolució demana una “treva humanitària immediata, duradora i sostinguda que condueixi al cessament de les hostilitats”, així com “un accés humanitari immediat, ple, sostingut, segur i sense obstacles”. A més, demana l’alliberament immediat i incondicional de tots els civils que es troben il·legalment retinguts.

La votació es produeix en un moment en què la situació a Gaza és tibant, amb intensos bombardejos aeris i ofensives terrestres per part d’Israel, i un bloqueig de combustible vital que ha provocat greus amenaces sobre el destí dels 2 milions de persones atrapades en Gaza.

És important destacar que la resolució no ha estat aprovada per unanimitat, i que hi ha potències internacionals que rebutgen deixar les armes i insisteixen a donar a Israel una llicència per a destruir la Franja de Gaza i atacar als palestins. El Consell de Seguretat de l’ONU també ha fracassat en els seus intents de frenar la guerra a Gaza, i els seus membres van ser incapaços d’aprovar una resolució dels Estats Units que demanava aturar el foc de forma immediata.