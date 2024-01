Eugenio Pino diu que els Cierco li van demanar ajuda a canvi dels comptes de Pujol

Andorra la VellaL'exdirector operatiu de la policia espanyola Eugenio Pino ha explicat com van accedir a la informació dels comptes dels Pujol a Andorra que posteriorment es van filtrar a El Mundo. Pino hi ha explicat en una entrevista al diari español El independiente.

L'exdirector ha relatat que al 2014, sense especificar la data però és anterior al 7 de juliol del 2014 quan El Mundo va publicar els comptes dels Pujol, va rebre una petició d'ajuda per part dels germans Cierco. Segons Pino, abans de l'estiu del 2014, un any abans de la nota dels Estats Units, que va destruir l'entitat els expropietaris de BPA ja sabien que el Tresor i el FinCEN anaven a liquidar el banc pels suposats casos de blanqueig.

Aquestes són les respostes de Pino sobre l'afer:

P.- Por qué estos datos de los Pujol, por ejemplo, que eran de consumo interno terminaban en la prensa?

R.- Pues que pregunten a la prensa quién lo reveló. A mí los Cierco [los hermanos dueños de la banca andorrana] me piden una cosa y a cambio de esa cosa me ofrecen otra y ya está. Eso está declarado en el juzgado de Andorra.

P.- ¿Qué cosa le piden los Cierco?

R.- Que les apoye con los Estados Unidos para que el Tesoro Americano no les incaute el banco.

P.- ¿Y a cambio de eso qué dan?

R.- A cambio de eso, las cuentas de Pujol.

P.- ¿Y eso lo ha declarado usted en Andorra?

R.- Está declarado, vino la jueza aquí a Madrid con una comisión rogatoria y el juzgado correspondiente nos tomó declaración. A mí, a Marcelino [Martín Blas, el excomisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos] y a un montón de gente.

Pino havia declarat davant de la bartlle que l'advocat dels Cierco al 2014, l'últradretà José María Fuster Fabra advocat del sindicat dels comandaments de la policia espanyola, el va anar a veure per oferir-li un intercanvi amb els seus clients. Volien tenir accés a l'agregat de seguretat de l'ambaixada dels Estats Units a Madrid Marc L. Varri, agent de l'FBI, per poder defensar el seu cas davant del Tresor abans que la nota es fes pública i acabés amb el banc.

El directoe de la policia Eugenio Pino, el cap d'afers interns Marcelino Martín Blas i Higini Cierco van compartir taula a la boda del cosí de Fuster Fabra. Va ser el 14 de juny del 2014. El 26 de juny, Joan Pau Miquel entregava a Martín Blas, en el hotel Villamagna de Madrid en una trobada gravada per la policia espanyol i on Higini Cierco també hi era a l'hotel, el paper amb els comtes dels prop de 5 milions d'euros que els Pujol tenien a BPA. El 7 de juliol, El Mundo publicava les xifres.