Eurodiputats consideren que "el català no està en perill" a les escoles catalanes

Andorra la VellaLa delegació d'eurodiputats que ha recorregut Catalunya durant tres dies per "analitzar" el model d'immersió lingüística no ha arribat a conclusions definitives, desafiants les expectatives dels seus impulsors, que són radicalment contraris al sistema actual. La presidenta de la comitiva, la liberal estoniana Yana Toom, ha assenyalat que "encara no tenen una posició" i ha indicat que esperaran a l'informe que l'organisme elaborarà "en els pròxims mesos" per confirmar si existeix o no “exclusió” del castellà a les aules catalanes, tal com ha denunciat l'Assemblea per una Escola Bilingüe.

Segons informa 20minutos la delegació considera que "el català no està en perill" i veu "un problema" en què les famílies que volen un 25% de classes en castellà hagin de recórrer als tribunals.

Toom ha declarat que han escoltat arguments contradictoris i que hauran d'estudiar-los per elaborar un informe amb un acord ampli. Ha destacat la manca de dades del Govern sobre els alumnes que reben un 25% d'ensenyament en castellà i si la presumpta exclusió d'aquesta llengua afecta els resultats de les proves PISA, fent una crida a la Generalitat per a més informació en aquest sentit.

La portaveu de la comitiva ha denunciat "insults i ofenses" rebuts durant la visita, tot i ser una "visita autoritzada pel Parlament Europeu". Respecte als resultats de rendiment dels alumnes catalans en les proves PISA, els eurodiputats han rebut versions contradictòries, amb opinions que atribueixen els mals resultats a factors socioeconòmics, no lingüístics, i altres que critiquen l'eficàcia del model d'immersió lingüística.