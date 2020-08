20.500 euros per l'atenció telefònica per a les TMA

Des d'aquesta mateixa setmana és l'empresa Andorrana de Serveis d'Atenció al Client SA (Anseac, SA Espic) l'encarregada de dur a terme el servei d'atenció telefònica a la ciutadania que vol reservar hora per fer-se les proves diagnòstiques del coronavirus, les TMA. Espic, l'empresa ubicada a la Massana rebrà un import de 20.500 euros per dur a terme aquesta atenció, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del principat d'Andorra (BOPA). El termini per a l'execució d'aquests treballs es fixa entre el 21 d'agost i el 20 de novembre i tal com consta en l'edicte l'acord és renovable previ acord del Govern per períodes d'un mes, i fins a un màxim de dotze mesos.

L'empresa ja va dir a terme el servei d'atenció telefònica durant l'estudi serològic massiu a la població que es va fer aquesta passada primavera, una feina per la qual va percebre 41.268 euros.