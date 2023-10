Eva Choy deixa Liberals per la falta de suport

Andorra la VellaLes discrepàncies entre Liberals i Eva Choy han provocat que la cònsol menor d’Ordino deixi el partit, segons ha informat RTVA. Aquesta decisió complica les possibilitats perquè hi hagi una llista més a la parròquia. Arran de la decisió, sembla que només hi haurà dues llistes a Ordino. Segons ha explicat Choy, el tema del geriàtric no ha influït en la seva marxa, però sí que ha pogut perjudicar el fet que s’arribés a un acord per tornar a fer una coalició amb Demòcrates i Acció Comunal d’Ordino.