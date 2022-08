Evacuat un grup escolar amb 87 persones a Conca de Dalt per una tempesta

Pobla de SegurEls Bombers de la Generalitat han hagut d'evacuar aquest dijous a la nit un grup escolar de 87 persones, entre alumnes i monitors, al municipi pallarès de Conca de Dalt, perquè la zona on estaven acampats, al nucli d'Aramunt, ha quedat negat per un episodi de pluja intensa.

El grup provenia de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) i provisionalment ha estat traslladat al pavelló municipal de la Pobla de Segur, que l'Ajuntament i la Creu Roja han habilitat amb llits i mantes perquè hi poguessin passar la nit. Des de la Direcció General d'Emergències no tenen constància que hi hagi hagut cap ferit.

Les fortes pluges de les darreres hores havien provocat una acomulació d'aigua i fang, segons l'avís que els Bombers havia rebut. Oriol Vilalta, cap del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, ha explicat a l'ACN que "se'ls havia inundat la zona de tendes i també se'ls havia mullat la roba, fet pel qual s'ha desenvolupat una operació per evacuar totes les persones al poliesportiu de la Pobla de Segur". La principal complicació ha estat pel nombre de persones implicades i pel fet que fos de nit, perquè "hi havia molta gent i en una zona concreta del Pirineu, amb molt de fang i de nit, mentre que de dia les coses són més senzilles". Així ho ha recollit Ràdio Seu.

Vilalta ha valorat especialment que tothom n'ha sortit il·lès, si bé algun nen mostrava símptomes de fred. El dispositiu ha estat ràpid i hi han intervingut Bombers, Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'Ajuntament de la Pobla de Segur i la Creu Roja, que ha facilitat mantes per als afectats. Després de passar la nit al poliesportiu, el grup haurà de decidir si reprenen l'activitat bé canvien els seus plans per l'afectació de l'aigua.