Evacuat amb helicòpter un esquiador ferit al Tarter

Andorra la VellaUn esquiador resident al Principat ha hagut de ser traslladat amb helicòpter aquest dimecres a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell després de patir un accident a la pista Esquirol del sector del Tarter de Grandvalira. Segons han explicat des de l'estació, en aquests moments s'estan investigant les causes de l'accident, però sembla que no hi ha hagut altres persones implicades, ja que s'han trobat l'esquiador tot sol a terra. Els fets han tingut lloc passades les tres del migdia.

A falta de confirmació, semblaria que l'esquiador hauria sortit del traçat de la pista i hauria patit un xoc. En un primer moment, se l'ha atès al centre mèdic del domini en veure que no havia perdut el coneixement, però un cop allà s'ha decidit traslladar-lo en helicòpter al centre hospitalari.

Precisament, el cap de guàrdia de Nostra Senyora de Meritxell ha confirmat que l'home pateix un traumatisme facial amb diverses fractures, però encara s'estan duent a terme tasques d'avaluació de les ferides per determinar si pot abandonar l'hospital o ha de romandre en observació.