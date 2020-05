Com evitar possibles contagis per coronavirus amb els aliments

De la mateixa manera que l'OMS, que manifesta que els aliments no són una via de contagi de la Covid-19, Laura Prados, responsable del departament de seguretat alimentària d'Altimir Ambitècnia, assegura que el virus -en el supòsit cas d'ingerir-lo en algun aliment- no provocaria cap dany al sistema digestiu. Ara bé, en ser un virus de transmissió aèria, els aliments, com qualsevol superfície, també poden ser-ne portadors i, per tant "en menjar-te'l no t'afectarà el sistema digestiu però si el respiratori perquè també l'estàs respirant".

En aquest sentit, Prados ha comentat que el coronavirus és sensible a la calor i, per tant, qualsevol aliment cuinat a una temperatura superior als 65 graus, "que és la mesura de seguretat", no comporta cap perill. També ha volgut deixar clar que el fred no mata el virus i, per consegüent, congelar els aliments no produeix cap efecte positiu.

D'altra banda, s'ha d'anar més amb compte amb els aliments que es mengen sense coure, com poden ser les fruites i algunes verdures. "Ja abans d'aquesta crisi sanitària de la Covid-19 era obligatori, en la restauració, desinfectar els aliments amb una solució d'aigua amb lleixiu d'ús alimentari", i ara se segueix recomanant a la població que ho faci. Per tant, és bàsic netejar amb aigua aquells aliments que es mengin sense coure però "com que científicament encara no està demostrat que amb aigua n'hi hagi prou", es recomana netejar-los també amb lleixiu d'ús alimentari. "Amb aigua i lleixiu matem el virus segur", ha comentat Prados. A més, ha explicat que una altra de les solucions és la compra d'aquelles fruites i verdures de quarta gamma, és a dir, les que ja venen envasades i per tant es troben netes i desinfectades per la indústria alimentària.

Tal com explica l'experta, de moment, és bàsic desinfectar amb aigua i lleixiu la fruita i la verdura que es mengi amb pela. Tot i així, Prados ha assegurat que per no haver-ho de desinfectar tot, és essencial que hi hagi una corresponsabilitat de tothom, des que la fruita i la verdura es cull fins que arriba a casa. "És essencial que cada part de la cadena alimentària dugui a terme unes bones praxis" mantenint les distàncies, utilitzant mascaretes, rentat-se molt sovint les mans... Segons el seu criteri, aquesta és la clau perquè l'aliment que es compra arribi lliure de Covid-19 a les llars.

De la mateixa manera, els compradors també formen part d'aquesta cadena. Per aquest motiu, des del Govern es recomana que quan es vagi a fer la compra, es porti un desinfectant alcohòlic per a les mans i fins i tot, una bossa pròpia de casa. A més, un dels elements bàsics és utilitzar guants d'un sol ús i només tocar aquells aliments i productes que "estem segurs que acabarem comprant", ha indicat Prados.