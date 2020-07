Cal dur sempre mascareta en espais públics?

El decret aprovat aquest dimarts pel Govern i que ha entrat en vigor aquesta passada mitjanit, que preveu l'ús obligatori de mascareta en espais públics, conté un seguit d'excepcions.



a. Persones que presentin algun tipus de contraindicació per raons de salut a l’ús de la mascareta que estigui acreditada mitjançant un certificat mèdic, o que per la seva discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.



b. Causes de força major o situacions de necessitat.



c. Activitats esportives dutes a terme a l’aire lliure, amb l’excepció de les següents:

i. El ciclisme en zones urbanes.

ii. Córrer quan no es pugui garantir la distància de seguretat mínima de 4 metres.

d. Activitats dutes a terme en espais naturals, quan es pugui garantir la distància de seguretat mínima de 4 metres entre persones no convivents.

e. Activitats escolars o activitats ludicoinfantils, si s’estableixen les condicions particulars d’ús de les mascaretes.

f. En vehicles, quan es vagi sol o únicament acompanyat dels convivents. En motocicletes, quan el casc sigui integral o fora dels nuclis urbans.

g. Quan, per la naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible.



El decret també preveu les sancions per aquelles persones que incompleixin la normativa. Seran de 100 euros per a la primera infracció, i podran arribar a un topall de 1.000 euros si s'actua amb reincidència.