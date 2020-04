L'executiu estudia l'adaptació de mascaretes per als infants d'entre 3 i 12 anys

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reconegut que el Govern està analitzant les recomanacions internacionals pel que fa a l'ús de mascaretes entre les nenes i nens que tenen entre 3 i 12 anys. El titular de Salut ha manifestat que en aquestes edats suposa "una dificultat" dur aquesta protecció, ja que "és difícil que l'acceptin" i, per tant, s'està estudiant la creació de mascaretes de tela adaptades perquè "al mercat no en trobem". També està oberta la possibilitat d'ajustar per als infants les mascaretes dels adults.

Malgrat que la malaltia no reverteix en els nens de manera greu, des de Salut s'ha recordat que "són vectors de transmissió" i, per tant, l'executiu vol trobar la millor manera perquè es protegeixin i no escampin el virus quan es comencin a posar en pràctica les puntuals sortides al carrer. Preguntat sobre aquest assumpte, el ministre ha reiterat que l'abastiment de mascaretes està garantit, i aquelles persones que en necessitin més només ho han de comunicar perquè se les facin arribar.

Martínez Benazet també ha informat que aquest diumenge va rebre una trucada del president de la Generalitat, Quim Torra, amb l'objectiu d'assabentar-se sobre el model que està seguint Andorra "i sobre el cribatge poblacional que volem fer". El titular de Salut ha assegurat que Torra només "estava interessat a veure com ens defensem contra l'epidèmia".