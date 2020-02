L'executiu reactivarà el pla nacional contra les drogodependències

El titular d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha anunciat que el Govern reactivarà el pla nacional contra les drogodependències al llarg del primer quadrimestre de l'any. La mesura, que es deriva de la nova llei de seguretat ciutadana, té la voluntat de donar resposta a una problemàtica centrada en les addiccions dels joves i que darrerament està augmentant notablement. Per tant, "cal reprendre aquest pla i donar-li una nova empenta", ha indicat el ministre.



El ministeri de Salut, que és qui lidera la iniciativa, està reforçant la plantilla perquè durant les pròximes setmanes es pugui disposar d'un equip "per tal d'avançar en la coordinació que aquesta qüestió necessita, ja que tots hi hem de prendre part". En aquest sentit, el titular d'Afers Socials ha recordat que en aquesta problemàtica no només hi té responsabilitat l'executiu, sinó que també "la ciutadania ha de començar a actuar en aquesta matèria" i, a més, l'educació juga un paper fonamental. És per aquest motiu que, des del Govern, "posarem el màxim d'esforços per mirar de treballar transversalment".



Tot i que Filloy no ha aclarit la data exacta en què entrarà en vigor el pla, el més probable és que no s'allargui més enllà de l'abril. A més, la llei d'infància i adolescència també "estableix la creació de la comissió nacional d'infància i adolescència", que ja es va fundar fa unes setmanes i que està prevista que comenci a treballar també de manera transversal durant el mes de març.

Demandes de la Creu Roja

Davant les demandes del director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, on posa en relleu que hi ha "molta gent" que necessita un tipus de transport que vagi més enllà del sociosanitari, Filloy ha manifestat que s'han començat a posar en marxa unes taules de treball amb tots els òrgans que tenen relació amb aquesta mena de transport per tal d'establir un pla general i veure així "quines atribucions podem donar a cada intervinent en aquesta matèria per tal de reconduir les situacions que ja es porten fent durant temps", ja que la idea és reorganitzar-ho tot. Els interessats rebran una resposta durant aquestes mateixes taules de treball, en les quals "ells també participen".