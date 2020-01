L'executiu treballa per agilitzar l'eina que permeti circular per la zona de baixes emissions

El Govern està treballant perquè l'emissió dels certificats per aquells vehicles que vulguin circular per la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona sigui el més àgil possible. Segons ha comunicat el ministre portaveu, Eric Jover, l'executiu s'està enfocant en dos elements: treballar amb eines telemàtiques per tal d'agilitzar aquest tràmit i el cost que li suposaria al conductor obtenir el certificat. Tot i que Jover ha confirmat que els encarregats d'aquesta tasca "estan treballant de manera molt activa", no ha sabut dir "quan acabaran de tancar-ho".

El ministre portaveu ha recordat que el titular d’Economia, Jordi Gallardo, va estar negociant amb l'ajuntament de Barcelona per tal d'acordar que els certificats els pogués atorgar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i, en aquest sentit, ha indicat que "la potestat sancionadora començarà al mes d'abril" i, per tant, "encara tenim unes setmanes perquè el ministeri acabi de tancar la fórmula" per a poder-se adaptar a les noves normes establertes a la capital catalana.

Quant a la possibilitat que es pugui establir un sistema perquè Andorra pugui cobrar les multes dels conductors francesos i espanyols i viceversa, Jover ha manifestat que és una qüestió de la qual ja se n'havia parlat i en la qual s’hi està treballant però també ha incidit, sense voler-se pronunciar fermament sobre si aquestes multes s’han de cobrar o no, que cal tenir en compte “l’impacte” que això podria suposar i com es podria fer aquest cobrament. Així ha incidit en què cal tenir en compte la “casuística” d’Andorra, ja que és un país “eminentment turístic” i amb una realitat que no es pot comparar, ha afegit, amb França o Espanya.