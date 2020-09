Els sis exemplars trobats sense banyes formen part dels 150 abatuts per la Setmana de l'isard

El cap de banders, Ferran Teixidó, ha confirmat aquest dimecres que han trobat a la Massana sis isards morts sense banyes, després que un veí de la zona denunciés la troballa al cos. A hores d'ara, els banders estan efectuant la investigació i estan a l'espera de parlar amb els caçadors que haurien abatut aquests animals, però ja han pogut confirmar que es tracta d'exemplars caçats de manera legal durant la setmana de caça que va tenir lloc la setmana passada. És a dir, formen part dels 150 isards que finalment es van caçar de les 181 anelles que hi havia disponibles.



Segons Teixidó, saben que es tracta d'exemplars caçats legalment perquè encara es nota la marca de l'anella al tendó de l'animal. "No ha estat un acte de malícia ni tampoc hi hagut intenció d'amagar res per part dels caçadors, ja que de vegades pot passar que les banyes els hi surtin soles un cop capturats", ha explicat. Per aquest motiu, els caçadors no haurien comès cap infracció contra la llei de caça, sinó contra la llei de residus en ser abandonats a la muntanya, i per això Medi Ambient haurà de prendre una determinació.