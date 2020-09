L'exemple a seguir del Sant Ermengol

"L'ordre i l'organització que hi ha, la cura que es té en aspectes tan importants com el menjador, la cuina o els patis, i l'organització dels infants per grups són un exemple i val la pena felicitar a la direcció". Aquesta ha estat la primera declaració de l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, després de la visita que ha fet aquest dijous al matí al col·legi Sant Ermengol. Ha estat una trobada atípica respecte d'altres anys a causa de la pandèmia, ja que en aquesta ocasió Ros s'ha limitat a visitar les instal·lacions del centre educatiu, sense entrar en cap aula per interaccionar amb infants i professors per tal no contaminar les unitats de convivència, i també ha servit per interactuar amb l'equip directiu i els responsables del menjador.



L'ambaixador ha reconegut que, al Sant Ermengol, el protocol de seguretat "és molt més explícit que a altres llocs", però també ho ha atribuït a les dimensions amb les quals compta l'escola. Per la seva banda, la directora del centre, Maria Josep Pascual, ha ressaltat que "tenim totes les mesures sanitàries que se'ns demanen i, segurament, alguna més". A més, ha recordat que actualment a l'escola hi ha quatre aules aïllades, que corresponen a infantil 4B, 2n de primària A, 5è de primària A i 3r de primària B. Precisament, l'aula amb infants de 3 anys que també va ser aïllada el 14 de setembre va tornar aquest dimecres a l'activitat sense inconvenients. A hores d'ara, el centre compta amb un total de 870 alumnes i amb un centenar de persones que es distribueixen entre docents i equip humà.



Per a tots aquells alumnes que en l'actualitat no poden anar a classe, la direcció ha treballat en l'ensenyament en línia. "Hem adaptat un horari en funció de l'aula confinada i apostem molt per l'acompanyament tutorial i l'emocional, no només per als alumnes, sinó perquè les famílies vegin que hi ha una altra manera de fer aprenentatge". Pascual ha indicat que no sap quan els alumnes confinats podran tornar a les aules, ja que és una decisió que depèn del ministeri de Salut.



Aposta per la robòtica

D'altra banda, la directora del col·legi Sant Ermengol ha posat en relleu que per aquest nou curs s'ha fet una clara aposta per la robòtica gràcies a la creació d'un equip Steam (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) i la incorporació d'un mestre especialista que comença a educar als infants en aquest àmbit a partir dels 3 anys.



A més a més, el centre ha introduït per aquest curs escolar un pla lector, amb la voluntat que "els nens gaudeixin llegint i aprenguin de la lectura". A banda d'aquestes novetats, es continuarà treballant amb el projecte Escola Verda i es posarà especial atenció als projectes relacionats amb la prevenció de l'assetjament escolar.