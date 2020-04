Fer exercici sense contagiar-se: més enllà del metre de distància de seguretat

Una de les possibilitats que es planteja el Govern un cop s’aixequi el confinament és que la població, de manera ordenada, pugui sortir a fer una mica d’exercici. Fins ara, Salut ha recomanat sempre mantenir una distància de seguretat entre persones de com a mínim un metre, per evitar el contagi de la Covid-19, però el protocol sanitari encara ha plantejat quin és el distanciament que s’hauria d’establir en el cas que els ciutadans surtin a córrer o a muntar en bicicleta.

Un estudi fet per la universitat belga KU Leuven ha demostrat amb una prova de sensors de calor entre dos corredors, que la distància de seguretat ha d’ampliar-se considerablement si ens disposem a fer algun esport o fins i tot si sortim a caminar per la muntanya. Com es pot veure a les imatges, quan una persona respira intensament, esternuda o tus mentre fa exercici, dispersa de manera perillosa les partícules de la seva saliva, que queden suspeses a l’aire i poden arribar fàcilment a una altra persona.

És per això que han conclòs que si se surt a córrer, per evitar el contagi de coronavirus, la distància mínima entre persones hauria de ser d’uns cinc metres; si se surt en bicicleta a un ritme moderat, recomanen que hi hagi deu metres entre ciclista i ciclista, i si la velocitat és ràpida, la distància hauria de ser de fins a vint metres. Revelen que les gotetes de saliva que expulsen els esportistes són més grosses que les habituals i malgrat puguin caure al terra més ràpid, també es poden enganxar fàcilment a la roba d’altres corredors o ciclistes.