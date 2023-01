Èxit absolut de les inscripcions a 'l'envelliment saludable' de la Fundació Crèdit Andorrà

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ha donat aquest dilluns el tret de sortida a una nova temporada del programa 'Envelliment saludable' per a persones majors de 60 anys. El responsable de L'espai, el centre social d'activitats i formació de la fundació, Joan Casas, ha destacat que estan "molt satisfets" pel volum d'inscripcions que estan registrant, que ja "voregen les 600" i és previst que continuïn els pròxims dies després d'una setmana "intensa", des que es va obrir el període per apuntar-s'hi. Casas destaca que ja s'està en números prepandèmia, ja que "el nivell d'inscripcions ha anat evolucionant" i afegeix que estan "fregant la capacitat màxima".

El responsable de L'espai emfasitza que la intenció de la fundació és que les persones majors de 60 anys tinguin "un envelliment saludable" i que per aquest motiu s'ofereixen propostes "per a tots els gustos" amb una "àmplia gamma" d'activitats que van des de la informàtica a sortides de senderisme, culturals o xerrades sobre aspectes de salut.

Casas subratlla la bona acceptació que tenen certes propostes d'informàtica, el taller de memòria i també les sortides i xerrades. De fet, manifesta que estan "sorpresos gratament" perquè les ponències programades sobre la transhumància o la pedra seca han tingut "molt d'èxit". Pel que fa al taller de memòria, remarca que està ple i que aquest tipus de proposta agrada "molt perquè exerciten la memòria i fan funcionar la ment; a més socialitzen i passen una bona estona amb els companys".

Precisament la fundació treballa per oferir noves activitats que engresquin els participants i en aquesta nova temporada destaca el disseny Canva, perquè puguin desenvolupar les seves habilitats "informàtiques i artístiques".

Remei Díaz és una de les participants en els cursos. Explica que en fa "uns quants", com el de memòria i el de català, i manifesta que fer-ho li aporta "moltíssim a tots els nivells", ja que "aprenc, hi ha companyonia, hi ha molta unió i ens ho passem bé, hi ha bon ambient". A més, subratlla que es manté "activa" perquè les diferents propostes estan organitzades de tal manera que els fan "treballar" la ment.