Èxit del primer Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra

OrdinoÈxit i satisfacció en el primer Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d'Andorra (Signema) que s'ha celebrat aquest cap de setmana al país. Quim Barceló, el representant de Parlapp, l'empresa andorrana organitzadora de l'esdeveniment, ha manifestat que estan molt contents de la repercussió que ha tingut l'esdeveniment en l'àmbit internacional amb la participació d'una trentena de curtmetratges d'arreu del món, dels quals finalment se n'han escollit una desena per participar en el certàmen. "Hem rebut peces d'arreu, fins i tot de l'Índia, que ajuden a promoure Andorra a escala internacional. Volem que el país també es conegui internacionalment pel seu vessant inclusiu", ha indicat.

Barceló també ha posat en relleu la participació d'una directora andorrana, Elisabet Terri amb 'Noria', un fet que ha considerat "molt important" per la voluntat del festival de consolidar-se al Principat. Tanmateix, en relació amb la venda d'entrades per a la visualització dels audiovisuals i l'entrega de premis, que té lloc aquest dissabte a l'Auditori Nacional, ha exposat que "hem venut menys entrades de les que voldríem", tot i que de les 324 butaques de la instal·lació se n'han comercialitzat més de 200. A més, ha assenyalat que al 'workshop' que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Centre de Congressos hi han participat una seixantena de persones.

"No aconseguirem omplir l'Auditori perquè és la primera edició, però estem contents per l'interès que ha generat la iniciativa i n'estem segurs que li podrem donar continuïtat", ha dit. En aquest sentit, ha afirmat que en funció dels resultats d'aquesta primera edició, "decidirem quina temporalitat tindrà el festival els pròxims anys, anual o cada dos anys", al·legant que els costos d'organització són significatius i és necessari analitzar els resultats.

Cal recordar que la iniciativa sorgeix del projecte Parlapp, una aplicació d'accés inclusiu als atractius turístics del país. L'esdeveniment també compta amb el suport d'algunes institucions del país com és el cas del Comú d'Ordino, Andorra la Vella, Andorra Turisme i l'ambaixada Espanyola i el patrocini de la candidatura 2029 de Grandvalira per acollir els campionats del món d'esquí, Andorra Telecom, Gala Perfumeries, Grans Magatzems Pyrénées i Financera d'Assegurances.