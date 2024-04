Èxit del festival Snowrow

Andorra la VellaL'aliança entre la marca creadora de festivals immersius elrow i Grandvalira ha portat a Andorra per segon any consecutiu el festival Snowrow, que ha conclòs avui després de quatre dies de música i activitats i que ha estat tot un èxit segons les parts implicades.

Més de 6.000 assistents diaris han passat per la gran carpa central d'elrow durant el Festival de Tarda, un escenari reservat als majors d'edat, mentre que famílies han gaudit també del Festival de Dia amb escenaris i activacions repartides pels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig. La particularitat de l'Snowrow és aquesta diversificació d'espectacles, una característica de la qual el fundador d'elrow, Juan Arnau, es mostra molt orgullós: "Ens agrada fer un producte diferent, un producte de dia on hi ha famílies i nens amb tot tipus d'activitats, i la veritat que veure com tothom gaudeix, esquia durant el dia i balla a la tarda, ens encanta. Tenir un producte així a elrow a nivell mundial és un gran èxit per la marca".

A nivell d'organització, el muntatge del festival ha estat tot un esdeveniment, per al qual s'han necessitat 55 tràilers, 250 operaris i 250 treballadors més durant el festival, entre ells 150 animadors que són gran part de l'esperit elrow. En aquest sentit, Juan Arnau ha volgut donar les gràcies a tots els implicats en l'organització d'aquest gran esdeveniment i ha expressat que "estem molt contents d'estar a Andorra amb aquesta segona edició del festival elrow a la neu, únic al món, i estem molt agraïts a Grandvalira, a la família Viladomat i a tots els estaments públics que ens donen suport com Protecció Civil, la Policia i altres."