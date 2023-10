Èxit de la Fundació FC Barcelona pel Campus Natura + Esport

Andorra la VellaUn dinar de germanor a Naturland ha servit de colofó als dos dies plens d'activitats que una setantena de persones, entre les quals infants amb diversitat funcional i les seves famílies i educadors, han pogut gaudir gràcies al Campus Natura + Esport de la Fundació FC Barcelona. Era la primera vegada que el país acollia aquesta proposta que ha transcorregut entre Ordino i Sant Julià de Lòria. Des de la Fundació FC Barcelona han subratllat que ha estat una "oportunita meravellosa per connectar entre ells i gaudir d'activitats d'esport i natura".

En aquest sentit, s'ha emfasitzat el fet que els participants "han gaudit moltíssim" i les seves famílies i referents han tingut, també, "un espai per gaudir amb ells fora del seu dia a dia". A més, se subratlla les "connexions" sorgides i que hagin pogut compartir experiències.El cap de setmana ha transcorregut entre Ordino i Sant Julià de Lòria, dues parròquies des d'on també s'ha manifestat la satisfacció per haver pogut acollir aquesta cita.

Les activitats van arrencar a Ordino, amb un acte de benvinguda. Després es va fer un dinar de germanor, seguit d'una visita al nucli històric d'Ordino, per dirigir-se a continuació al pavelló, on la tarda va estar dedicada a activitats esportives. Al vespre els participants van anar en autobús fins a Naturland on es va organitzar una festa i on es va passar la nit. Diumenge al matí ha estat dedicat a activitats esportives i un dinar de germanor ha servit per cloure la proposta.