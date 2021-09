Èxit en l'estrena de la comèdia teatral 'Intramuros' a Encamp

EncampL'estrena aquest vespre de la comèdia teatral 'Intramuros' a Encamp, en el marc de l'inici de la nova temporada de la Saison Culturelle, ha omplert la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural de la vila. Malgrat que no s'han arribat a vendre totes les entrades disponibles, l'obra ha comptat amb un aforament més extens de l'habitual gràcies a l'actualització de les mesures sanitàries en esdeveniments culturals. D'aquesta manera, la funció ha comptat amb aproximadament uns 200 espectadors.

"Estem molt contents de l'augment de l'aforament als esdeveniments culturals, estem gaudint de quasi 200 espectadors i això demostra que la gent tenia ganes de veure-la, ja que l'any passat la vam haver d'ajornar" per les restriccions de mobilitat al país veí del nord, ha indicat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas. En aquest sentit, l'ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, ha recordat la bona col·laboració amb el comú encampadà en la celebració d'actes de caràcter cultural, tot recordant que la comèdia teatral és la primera dels diversos espectacles en el marc de la Saison Culturelle, i ha apuntat, en la mateixa línia que Mas, que gran part dels espectadors eren joves, per la qual cosa "l'obra, la comèdia crida l'atenció del públic".

La cònsol també ha posat en relleu que la voluntat del comú es seguir col·laborant amb l'ambaixada francesa en l'àmbit cultural i ha recordat que França també col·labora amb la producció del Festival de titelles d'Encamp.

A la funció també hi han assistit el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach. Per accedir a la sala era necessari portar una mascareta FFP2 i complir els criteris de vacunació. En el cas d'aquelles persones que no podien acreditar estar immunitzades, havien de mostrar una prova TMA o PCR amb un resultat negatiu de menys de 48 hores. A més, des de la corporació també havien habilitat, de manera excepcional, un punt per realitzar un test d'antigen ràpid per aquelles persones que no coneguessin la normativa.

L'espectacle, en cartellera a La Pépinière Théâtre de París, és la quarta obra del premiat director Alexis Michalik. La funció es desenvolupa en una presó quan un director teatral, acompanyat per una treballadora social, vol promoure un taller de teatre. El problema és que només dos dels reclusos s'hi apunten: Kevin i Ange.