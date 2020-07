13 expedients diaris per incomplir la norma sobre l'ús de la mascareta

Que que va entrar en vigor, el 15 de juliol, el decret que entre d'altres mesures, obliga a dur la mascareta en espais públics encara que quedi garantida la distància de seguretat, i fins aquest 28 de juliol, els agents han obert 185 expedients administratius, una xifra que dona una mitjana de 13 expedients per dia. Desglossats, n'hi ha hagut 98 per no dur la mascareta, 70 per ús inadequat, 6 per no dur-la quan es practica ciclisme en una zona urbana, una desena per anar amb un vehicle amb persones diferents del nucli de convivència i, finalment, una darrera per acumular més 50 persones en un mateix espai.



Pel què fa a aquest darrer cas, un local ha estat sancionat amb dos expedients administratius en constatar-se que havia comés dues infraccions del decret que estipula les condicions en què han d’estar els clients en bars, restaurants i pubs. Els fets van passar el 14 de juliol quan el local acumulava més d’una cinquantena de persones, mentre que a l’exterior no duien les preceptives mascaretes ni guardaven la distància de seguretat.