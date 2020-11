La mala experiència de les Canàries amb l'exigència de les PCR al turisme

Ser els primers en provar una mesura suposa un avantatge per a la resta, perquè poden calibrar l'efectivitat i la resposta de la mesura en qüestió. I més encara, quan es tracta d'un territori que, com és el cas d'Andorra, té el motor econòmic en el turisme. Les Illes Canàries i l'exigència anunciada aquesta setmana pel govern espanyol, perquè el turisme aterri al seu territori amb una PCR negativa, ha servit per treure diverses conclusions. La principal és el desacord pel tipus de prova demanat.

La Federació d'Empresaris de l'Hostaleria i el Turisme (FEHT) de las Palmas ha demanat al president del govern insular que faci d'intermediari amb Madrid perquè s'admetin també les anomenades proves ràpides d'antígens. Adverteixen que les PCR tenen un cost elevat i que molts dels països d'origen dels visitants de les illes no tenen accés a aquest tipus de proves. Tenint en compte que les Canàries són l'única destinació turística oberta al país veí del sud, aquest requisit -diuen- els comporta un “greu perjudici”.

Amb el mateix tarannà s'ha expressat la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, que demana proves “ràpides i econòmiques” per no posar més pals a les rodes a un sector que “ja penja d'un fil”. La FEHT explica que pocs dies després que Espanya hagi implementat aquesta obligació, ja noten les conseqüències. “Al Regne Unit, que és un dels països que més turistes emet per a les Canàries, fer-se una PCR costa al voltant de les 180 lliures. Així, per a una família de quatre membres ja són gairebé 800 lliures”, sense comptar els bitllets.

A aquest problema se li suma la dificultat, per un canvi d'estratègia amb la Covid-19, d'alguns països europeus per aconseguir PCR, com Suècia o Alemanya.

Mentre no es demostri una eficàcia major en la detecció d'asimptomàtics i durant el període d'incubació del virus, difícilment el govern espanyol accedirà a permetre l'entrada de persones que provenen de països amb un alt índex de contagis amb els resultats dels tests ràpids d'antígens.

A dia d'avui, doncs, per visitar les Canàries es reclama una PCR negativa si es prové d'un país on hi ha un risc alt de contagis, com seria el cas d'Andorra. Si s'aterra des d'una 'zona segura', des d'un territori que està fora de la 'llista negra', es poden visitar les illes sense cap mena de requisit. Només en cas que els turistes s'allotgin en un establiment reglat, en aquest cas sí que se'ls demana el certificat del resultat negatiu d'un test, d'antígens o PCR, que s'hagin efectuat abans de les 48 hores de l'arribada a destí.