Un expersonatge públic acusat d'un delicte sexual recorre al TC per evitar l'expulsió

Andorra la VellaL'antic personatge públic al que Govern ha d'expulsar perquè no té permís de residència i està acusat d'un delicte sexual amb una menor, després d'haver perdut la nacionalitat andorrana en tenir també l'espanyola, ha portat el seu cas al Tribunal Constitucional. L’home havia estat andorrà fins al 2010 quan va perdre el passaport en demostrar-se que també tenia l’espanyol. Durant 11 anys ha viscut de forma ‘alegal’ a Andorra, però l’administració va advertir-lo de la seva situació davant l’escenari judicial on actualment està processat per un delicte d’escoltes i un contra la llibertat sexual envers un menor. Va estar en presó provisional des del 2019 al 2021 quan va ser posat en llibertat provisional condicionada a no entrar en relació amb la suposada víctima. La denegació del permís de residència i treball comportarà que hagi de ser expulsat per trobar-se de forma manifesta en situació il·legal.

El problema fonamental es troba en el fet que com va perdre la nacionalitat i en aquests onze anys no ha fet cap tràmit per regularitzar la seva situació ara es troba en què ha de demanar un permís. Per obtenir-lo, però és imprescindible no tenir antecedents penals. L’home en té diferents al llarg dels anys.

Segons recull la Batllia, a més d’altres antecedents cancel·lats que no s’han tingut en compte, “va ser condemnat per sentència del Tribunal de Corts de 5 de setembre de 2013, com autor d’un delicte major continuat de lesions psíquiques que van requerir tractament mèdic per a la seva curació i de delictes menors d’injúries a agents de l’autoritat i d’amenaces no condicionals. Igualment, per sentència del Tribunal de Corts de 20 de desembre de 2017, va ser condemnat per un delicte menor de lesions doloses que van requerir assistència facultativa per a la seva curació i per una contravenció penal d’amenaces lleus. En darrer terme, el recurrent també va ser condemnat per sentència del Tribunal de Corts de 5 d’abril de 2019, com autor d’un delicte d’amenaces no condicionals. Aquesta resolució va ser confirmada per la Sala Penal d’aquest Tribunal, mitjançant sentència de 20 de novembre de 2019. Consta també que l’agent ha estat processat el 12 de setembre de 2019 per un delicte major d’escoltes il·legals i per un delicte major d’acte sexual sense consentiment amb una persona menor de 14 anys, essent la víctima especialment vulnerable per raó de la seva situació. En el marc d’aquesta causa es va acordar la presó provisional de l’interessat fins al 7 de gener de 2021, en què va quedar en situació de llibertat provisional, condicionada a no entrar en contacte amb la menor concernida.”

L'antic personatge públic ha demanat que el tribunal Constitucional declari la vulneració dels seus drets , que declari la nul·litat de les sentències prèvies que no li permeten tenir el permís de residència i que es declari la responsabilitat del poder judicial de l’Estat per l’error comès. Així mateix, demana la suspensió dels efectes de la resolució impugnada, ja que en cas contrari el recurrent es podria veure obligat a abandonar el país, quedant buit de contingut l’objecte del litigi; també demana que per raons de confidencialitat i de privacitat no es publiquin al BOPA els noms i cognoms del recurrent. El Constitucional ha acceptat a tràmit la demanda i ha rebutjat mantenir l'anonimat de l'expersonatge públic.