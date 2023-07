Experts de la FAO visiten Andorra per conèixer de primera mà el sistema agro-pastoral

Andorra la VellaDos experts del comitè consultiu científic del programa sistemes importants del patrimoni agrícola mundial (Sipam) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) han visitat Andorra per conèixer de primera mà les unitats de les pastures supraforestals del país. L'objectiu dels experts –que van arribar el divendres i han conclòs avui la seva visita– ha estat continuar, sobre el terreny, els treballs d'avaluació de la candidatura del sistema agro-pastoral del Principat, que es va presentar ara fa un any, per obtenir el reconeixement com a Sipam.

En aquest sentit, es recorda que l'any 2002 la FAO va crear el programa SIPAM amb la finalitat d'identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d'arreu del món, que, a més dels paisatges naturals impressionants, també reconeix aquells sistemes agrícoles que generen mitjans de vida i que al mateix temps combinen la biodiversitat, els ecosistemes resilients, el manteniment de les tradicions i dels coneixements i la innovació d'una manera única.

Precisament, durant la seva estada a Andorra, els representants de la FAO s'han traslladat a les unitats pastorals de la vall d'orient, concretament a la zona de Canillo i Encamp, així com a les zones Arcalís i de Sorteny per veure in situ les unitats pastorals de la vall del nord.

A més, el ministre de Medi Ambient i Agricultura, Guillem Casal, i la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor –acompanyats dels cònsols majors de Canillo i d'Ordino i de la cònsol menor de la Massana, així com del president de l'Associació de Pagesos– han mantingut aquest dilluns una reunió de treball amb el grup d'experts per tal de compartir impressions i destacar la importància del Sipam per a Andorra. I és que el reconeixement va estretament lligat amb la tasca que es duu a terme des del Govern, juntament amb els comuns, per conservar el sistema agro-pastoral del país.

Aquest sistema està basat en pràctiques agràries de muntanya per afavorir el pastoralisme, seguint rutines ancestrals que encara perduren, i ha esdevingut una activitat essencial pel manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat. A la vegada, actualment juga un rol capital en la prevenció i la mitigació dels riscos naturals associats al canvi climàtic.

A escala mundial ja s'han designat 74 Sipam de 24 països d'arreu del món, vuit dels quals a Europa. L'èxit d'aquest programa Sipam de la FAO fa que a hores d'ara quinze propostes més estiguin en fase d'estudi pel comitè consultiu Científic que s'encarrega d'avaluar-les.