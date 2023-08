Experts de l'ONU consideren Andorra un bon exemple dels drets de les persones amb discapacitats

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dijous que Andorra ha obtingut per part del comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat el reconeixement de ser un país que garanteix àmpliament els drets d'aquestes persones. Entre ahir i avui dijous, una delegació andorrana composta per un equip de diferents administracions públiques i encapçalada pel director d'Afers Socials, Joan Carles Villaverde, ha presentat a l'oficina de les Nacions Unides a Ginebra el primer informe del Conveni de Nacions Unides pels drets de les persones amb discapacitat. Ho ha fet en el marc dels mecanismes de supervisió dels convenis de l'ONU de drets humans.La delegació s'ha reunit amb el comitè d'experts de Nacions Unides per examinar article per article com Andorra està implementant el Conveni. Després de la presentació i del diàleg mantingut, el comitè d'experts ha assegurat que Andorra podria ser un país model d'inclusió per la resta del món.

En aquest sentit, el comitè ha destacat els avenços assolits els darrers temps i esperona Andorra a continuar treballant de manera integral en un model d'integració de la discapacitat basat en els drets humans. Els experts de les Nacions Unides, que s'han interessat per conèixer el nombre de persones amb discapacitat amb càrrecs de responsabilitat a Andorra, han recomanat una implicació major del teixit associatiu per involucrar el col·lectiu a participar de forma activa en la presa de decisions.

Per part andorrana, la delegació ha estat integrada per representants del departament d'Afers Socials, d'Ocupació i Treball, d'Ordenament Territorial, d'Edu