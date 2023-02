Extreuen un niu de vespa asiàtica a la rotonda de sortida a Andorra des de la Seu

Andorra la VellaL’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha retirat recentment un niu de vespa asiàtica que es trobava ubicat a la rotonda d’Andorra. Tot i que el niu era secundari i es trobava inactiu, sense cap risc per la ciutadania, s’ha tret al tenir-hi fàcil accés. En el futur podria haver estat un problema especialment pels potencials conductors que anessin o vinguessin d'Andorra perquè en la rotonda no hi ha passejants més enllà dels equips de manteniment municipals. Els vespers normalment no són perillosos a més de cinc metres del niu, però els conductors amb les finestres obertes podien haver tingut un problema.

També s’ha detectat dos nius més a la zona del bosc de ribera dels rius Segre i Valira, però pel seu difícil accés i estar inactius -segons han informat els agents rurals- no és necessari retirar-los. Cal destacar que aquests nius són de la primavera passada, i es detecten a la tardor i a l’hivern, un cop han caigut les fulles dels arbres.

Aquesta espècie s’està estenent per tota Catalunya, i la Seu d’Urgell no és una excepció. Per això és important tenir identificada la seva presència al municipi. Per aquest motiu es demana a la ciutadania que en cas de detectar un vesper de vespa asiàtica, sobretot a finals d’hivern fins a la tardor, que ho comuniqui a l’Ajuntament de la Seu per tal que se’n pugui valorar quina ha de ser l’actuació.