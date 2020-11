En marxa una app per facilitar la notificació d'incidències a Sant Julià

El comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa l'aplicació 'Sant Julià de Lòria Ets tu' per agilitzar la notificació de denúncies, problemes o incidències a la via pública. En aquest sentit, durant la presentació, el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, ha explicat que es tracta d'una aplicació senzilla i àgil "per apropar el comú als ciutadans", i que pretén que els ciutadans facin arribar els problemes o les denúncies que hi pugui haver a la parròquia de forma ràpida. "Ha de permetre una millora de la qualitat de vida dels lauredians", ha remarcat Majoral.

Segons ha comentat, aquesta aplicació dona contacte amb tot moment amb el comú i amb el seguiment de la incidència que s'hagi emès, i en el moment que està resolta també es notifica a l'usuari. Amb dos simples passos es pot fer la denúncia, ja que "obro l'aplicació, faig una fotografia i l'envio al comú", ha destacat Majoral, qui ha recordat que aquest projecte respon als compromisos electorals que van adquirir amb els ciutadans i que permet anar modernitzant la parròquia.

Cal recordar que l'aplicació està en funcionament des d'aquest mateix dijous i es troba disponible gratuïtament als sistemes operatius iOs i Android. Tot i així, el cònsol ha recordat que l'aplicació fa un mes i mig que està en proves internament en el comú. A més, es van fer formacions. En un primer moment es va fer una explicació als caps de departament i posteriorment, una formació.

A banda, també es va formar a dues persones que seran les encarregades de gestionar les queixes i fer-les arribar als respectius departaments. Una de les persones que s'encarregarà de l'aplicació era un treballador del departament de Medi Ambient, perquè "entenem que la major part de les queixes" seran en aquest sentit. Finalment, el cònsol ha avançat que des del comú estan treballant amb una web des del departament de Turisme per donar més cabuda a les noves tecnologies. "Amb la seva globalitat, Sant Julià està agafant un camí cap a la modernització", ha dit.