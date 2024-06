La fallida de Valora, arxivada

Andorra la VellaLa societat Valora, que va ser intervinguda fa 17 anys per l'Institut Nacional de Finances per les pèrdues de més de 20 milions que arrossegava, tanca un dels seus episodis judicials. Segons ha informat RTVA, la justícia ha arxivat el procés de fallida perquè no s'han presentat creditors. Tot i això, es manté el procediment penal que ha de dictaminar les responsabilitats penals i que encara no té data.