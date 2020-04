Una família demana explicacions per veure's obligada a incinerar un familiar

Segons el protocol establert pel ministeri de Justícia i Interior i validat pel de Salut, la recomanació en casos de defunció per causa del coronavirus és que el cos de la persona difunta sigui incinerat. Tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es tracta d'una "recomanació" i no d'una obligació. Això sembla clar des del moment en què va entrar en vigor aquest protocol però no és com ho va viure la família de Ferran Urteu. Explica que el proppassat diumenge, 22, va morir el seu pare arran de les complicacions provocades pel virus i que de seguida van rebre la trucada de la funerària explicant-los que se l'havia d'incinerar, "sense cap altra opció". Això va provocar un dilema en el nucli familiar, ja que el pare havia expressat que no volia ser incinerat sinó sepultat. Finalment, van haver de cedir ja que des de la funerària els asseguraren que se'ls havia imposat que fos així.

Urteu explica que el pare va morir aquell diumenge cap a les set del matí i que, al poc temps, la funerària els va trucar per dir-los que no el podrien "ni veure, ni vestir" amb la roba que ell hagués volgut i que, a més, el cadàver s'havia d'incinerar. Aquesta "obligació" els va causar una gran consternació. El cas és que en el moment en què el pare va morir el protocol esmentat pel ministre no era vigent i ara volen saber qui va decidir que s'havia de fer "sí o sí una incineració" i en base "a què". Des de llavors han intentat que "algú doni la cara" per poder-los explicar quina era la mesura que dona cobertura a l'obligació que el cos fos incinerat. La volen per "quedar-se més tranquils", ja que enmig del dolor per la pèrdua d'un ésser estimat exigeixen obtenir una explicació clara de perquè no van poder enterrar el seu familiar.

El cas d'aquesta família exemplifica les dificultats que passen les famílies que perden aquests dies un ésser estimat arran del coronavirus, ja que no poden acomiadar-los com desitjarien, fet que intensifica encara més el dol.