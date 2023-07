Les famílies que no poden pagar el lloguer reben una ajuda de 200 euros

Andorra la VellaEl nombre de sol·licituds de l’ajut a l’habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania presentades el primer trimestre del 2023 ha estat de 237. D’aquestes, el 61,2% han estat resoltes favorablement i el 18,6% de forma desfavorable. A més, hi ha 34 sol·licituds en curs, 11 han estat arxivades i 3 són renúncies.

L’import compromès de l’ajut per a l’habitatge flexibilitzat durant el primer trimestre del 2023 suma un total de 342.734,58 €. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.363,69 € per convocatòria i persona beneficiària. Si es divideix per dotze mesos, l'ajut de Govern és de 196 euros.

El 23,4% de les sol·licituds favorables provenen del col·lectiu de persones grans, el 22,8% de les famílies monoparentals, el 6,9% dels joves i el 6,2% de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 31,0% dels ajuts.

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 56,8%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem econòmic i patrimonial.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,57% del total de la despesa de Govern.