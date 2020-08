El famós tovalló de l'acord Messi-Barça, custodiat en un banc d'Andorra

El famós tovalló amb el que Leo Messi i el Barça van segellar el seu acord perquè el jugador jugués amb el club català es troba a Andorra. Així ho ha explicat Horacio Gaggioli, el primer representant del jugador en una entrevista al programa ‘El Partidazo’ de la COPE. Gaggioli ha manifestat que aquell tovalló el té “emmarcat, plastificat i en una caixa forta d’un banc, amb la protocol·lització de Carles Rexach davant notari”. Concretament aquest banc, ha desvetllat, es troba a Andorra, tot i que en l’entrevista no dona noms.

Per tant, aquest valuós document es troba custodiat en una entitat bancària del país, tal com ha explicat Gaggioli, que ha estat entrevistat per donar el seu punt de vista sobre la situació actual entre el jugador i el Barça. El primer representant de Messi ha manifestat que “li agradaria” que hi hagués “un apropament” entre el Barça i Messi ja que tot i que Messi li ha donat molt al club, creu que també el FC Barcelona “li ha donat molt” al jugador i en aquest sentit, ha recordat que un club és més que la directiva.